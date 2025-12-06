الشيخ عبدالله يدعو لحماية لبنان بإرادة وطنية جامعة وزيارة البابا فرصة لإعادة وصل ما انقطع

استقبل مفتي صور وجبل عامل، العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، في دار الإفتاء الجعفري في صور، مسؤول حركة «أمل» في إقليم جبل عامل المهندس علي إسماعيل، ونائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، ومدير معمل الزهراني الحراري أحمد عباس، ووفدًا من اتحاد جمعيات صور ومنطقتها، ورئيس مكتب مجلس الجنوب في صور حسن هاني، والقيادي في حركة «أمل» عادل عون.

وتناول اللقاء المستجدات السياسية والاجتماعية على الساحة اللبنانية وما تفرضه من مسؤوليات وطنية ودينية واجتماعية.

وأكد المفتي عبدالله أن لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب تكاملاً وطنيًا صادقًا وتلاقي الإرادات السياسية بعيدًا عن السجالات، منوّهًا بالمواقف الأخيرة للرئيس نبيه بري التي شدّد فيها على «ضرورة إنقاذ الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها وفق ثوابت الحوار والتفاهم»، معتبراً أن «النهج الذي يدعو إليه الرئيس بري يمثّل قاعدة صلبة لإعادة انتظام الحياة السياسية، وصون السلم الأهلي، وتثبيت منطق الدولة ومؤسساتها».

وفي سياق متصل، دعا الشيخ عبدالله إلى الاستفادة من زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، لما تحمله من رسائل دعم للحوار بين أتباع الأديان وتعزيز قيم العدالة والعيش المشترك، مشددًا على أن ظهور لبنان أمام العالم بصورة موحّدة يعزّز حضوره ودوره التاريخي كجسر تلاقٍ روحي وثقافي.​

كما أسف لاستمرار معاناة النازحين القاطنين في الجنوب ومحيط المناطق الحدودية بسبب منع العدو الإسرائيلي لهم من العودة إلى بيوتهم وأرزاقهم، مؤكداً أن «هذا العدوان المتواصل يفاقم الأزمات الإنسانية، ويحتاج إلى موقف دولي حازم يضمن حق الناس الطبيعي في العيش بأمان في أرضهم».

واختتم المفتي عبدالله محذّرًا من استثمار الأزمات في الصراعات الداخلية، وقال: «لبنان لا يُبنى إلا بتضافر الجهود، واحترام التعددية، وتمسّك كل القوى السياسية بثقافة الحوار، لأن مستقبل وطننا أهم من كل الحسابات الضيّقة».

المصدر: الوكالة الوطنية