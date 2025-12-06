السبت   
    لبنان

    قوات العدو تطلق رشقات رشاشة باتجاه الضهيرة وتقصف بعديسة بقنبلة صوتية دون إصابات​

      أطلقت قوات العدو الإسرائيلي رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة الضهيرة، بالتزامن مع إقدام مُحلِّقة معادية على إلقاء قنبلة صوتية على البلدة، بحسب ما أفاد مراسل المنار.

      وفي وقت لاحق، وعند الساعة 10:30 صباحاً، ألقت مُحلِّقة إسرائيلية معادية قنبلة صوتية في محيط ساحة العين وسط بلدة عديسة، في خرق جديد لأجواء الجنوب اللبناني.​

      وقرابة الثانية وعشر دقائق بعد الظهر، أطلقت قوات الاحتلال النار من أسلحة رشاشة باتجاه عدد من أهالي بلدة الضهيرة الذين كانوا يزورون بلدتهم، من دون تسجيل أي إصابات في صفوفهم.​

      المصدر: موقع المنار

