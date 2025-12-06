اجتماع في بلدية الشويفات لبحث أوضاع مستشفى “ميديكال 2000” وتحسين خدمات الطوارئ

بناءً على دعوة رئيس بلدية مدينة الشويفات نضال الجردي، عُقد اجتماع في مكتبه ضمّ الطاقمين الإداري والطبي في مستشفى “ميديكال 2000″، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وممثلي أحزاب المدينة والمخاتير، حيث ركّز البحث على أوضاع المستشفى وسبل تحسين الخدمات الاستشفائية والتمريضية فيها، ولا سيما خدمات الطوارئ، بالتعاون والتنسيق مع البلدية وفعاليات المدينة.​

واستهلّ رئيس البلدية الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الذي لعبته المستشفى في أحلك الظروف، وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها المستشفى الوحيدة في المدينة التي تقدّم خدماتها للمواطنين، مشدداً على أهمية تحسين أدائها، خصوصاً بعد ورود شكاوى من جهات عدّة، ولا سيما من مؤسسة الصليب الأحمر اللبناني، حول خدمة الطوارئ، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بالكلفة الاستشفائية.​

وفي ملف التعديات على المستشفى والطاقم الطبي فيها من قبل بعض المواطنين، أشار الجردي إلى أن البلدية ستقف إلى جانب المستشفى وستلاحق المعتدين، مؤكداً أن بلدية الشويفات ستشكّل صلة وصل بين المستشفى والأهالي لمعالجة الإشكالات وتعزيز الثقة المتبادلة.​

ولفت الجردي إلى رغبته في تطوير المستشفى وتحسين خدماتها، مبدياً استعداده للتواصل مع وزارة الصحة لدعم المستشفى وتجهيزها بآلة تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدّمة لأبناء المدينة والمناطق المجاورة.​

ثم دار نقاش بين الحاضرين، فتحدث عدد من الأطباء عن خدمات المستشفى خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، والمشاكل التي واجهتها، ودورها في الوقوف إلى جانب المرضى خلال فترات الحرب وجائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي في العام 2024، إضافةً إلى مراعاتها العديد من الحالات الاجتماعية، مؤكدين استعدادهم للعمل على تحسين أداء المستشفى.​

وبرزت خلال الاجتماع دعوات من ممثلي الأحزاب والمخاتير لرفع الغطاء عن أي مُخلّ بالأمن، وردم الهوّة بين أبناء المدينة والمستشفى، وبناء الثقة، مع التشديد على ضرورة الاهتمام بالحالات التي ينقلها فريق الصليب الأحمر اللبناني إلى قسم الطوارئ، لجهة مراعاة مشاعر المرضى والتعاطي الإيجابي معهم، إلى جانب بحث إمكانية دعم المستشفى على مستوى التجهيزات ووضع خطة عمل شاملة.​

وفي الختام، أبدى الأطباء المشاركون تجاوباً مع الملاحظات المطروحة، مؤكدين العمل على تعزيز التعاون بين جميع المعنيين في المدينة للارتقاء بالمستشفى نحو الأفضل، ومشيدين بجهود رئيس البلدية ومبادرته لمعالجة الإشكالات القائمة وتطوير الخدمات الصحية فيها.​

المصدر: موقع العمل البلدي