الخارجية الأمريكية: واشنطن وكييف شددتا على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

ذكرت الخارجية الأمريكية أن الوفدين الأمريكي والأوكراني، أكدا خلال لقائهما الجمعة، ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتفقا على مواصلة المشاورات اليوم السبت.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية: “على مدار يومين، التقى المبعوث الخاص للسلام، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، بأمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه غاناتوف لإجراء مناقشات بناءة حول المضي قدما في مسار موثوق نحو سلام دائم وعادل في أوكرانيا”.

وأضاف البيان: عقد الجانبان يوم الجمعة اجتماعهما السادس خلال الأسبوعين الماضيين، وأكد عميروف أن أولوية أوكرانيا تتمثل في ضمان تسوية تحمي استقلالها وسيادتها، وتضمن سلامة الأوكرانيين، وتوفر أساسا متينا لمستقبل ديمقراطي مزدهر”.

وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا “نتائج الاجتماع الأخير بين الجانب الأمريكي والجانب الروسي” الذي عُقد في موسكو في 3 ديسمبر، إضافة إلى “خطوات محتملة يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب”. كما اتفق الجانب الأمريكي والأوكراني على “إطار عام لترتيبات أمنية” وبحثا “قدرات الردع اللازمة للحفاظ على سلام مستدام”.

وأشار الجانبان إلى أن “إحراز تقدم حقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على مدى استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بالسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات ملموسة نحو خفض التصعيد”، بحسب ما جاء في البيان.

كما استعرض الطرفان “أجندة الازدهار المستقبلي التي تهدف إلى دعم إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، والمبادرات الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ومشاريع التعافي طويلة الأمد”.

ووفقا للبيان، أكد الطرفان الأمريكي والأوكراني على “ضرورة إنهاء الحرب واتخاذ خطوات موثوقة نحو وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وتمكين خطة إعادة التنمية الشاملة لأوكرانيا، المصممة لجعل البلاد أقوى وأكثر ازدهارا مما كانت عليه قبل الحرب”.

واختتم البيان مع الإشارة إلى أن الاجتماعات ستستأنف يوم 6 ديسمبر “لمواصلة دفع هذه المناقشات قدما”.

وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو تنتظر أن تشاركها الولايات المتحدة نتائج المفاوضات التي أجرتها مع رئيس الوفد الأوكراني رستم عميروف.

يذكر أن الرئيس بوتين استقبل الثلاثاء الماضي في الكرملين ويتكوف وكوشنر، في زيارة مرتبطة بمناقشة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا. وأعلن بوتين يوم الخميس أن الجانب الأمريكي قسم خطة ترامب المكونة من 27 بندا إلى أربعة حزم، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

وأكد الرئيس بوتين أن “ما جاء به الزملاء الأمريكيون يستند بشكل أو بآخر إلى مخرجات لقائه مع الرئيس ترامب في ألاسكا”، مشيرا إلى أن الحديث عن هذه القضايا جرى خلال اجتماع أنكوريج.

المصدر: روسيا اليوم