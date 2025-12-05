الرئيس عون: لبنان اختار المفاوضات مع “إسرائيل” بقيادة سفير سابق لتجنب جولة عنف إضافية

قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، خلال استقباله وفد سفراء الدول الأعضاء في “مجلس الأمن الدولي”، إن “لبنان اختار المفاوضات مع إسرائيل بقيادة سفير سابق لتجنب جولة عنف إضافية”، معتبرًا أن “هذا الخيار يخدم مصلحة لبنان ولا يهدف لإرضاء المجتمع الدولي”.

وأضاف عون أن “المفاوضات تهدف إلى وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية، واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق”، مشيرًا إلى أن “نجاحها يعتمد على موقف إسرائيل”.

وأشار عون إلى “دور الجيش اللبناني في جنوب الليطاني منذ إعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني 2024″، مؤكدًا أن “مهامه تشمل حفظ الأمن في كل الأراضي اللبنانية، ومكافحة الإرهاب والتهريب، وحماية المؤسسات العامة والدبلوماسية”، ودعا “المجتمع الدولي إلى دعم الجيش وتجهيزه بالمعدات اللازمة”، مشددًا على “التنسيق المثالي بين الجيش اللبناني و«اليونيفيل» لتطبيق القرار 1701″، مرحبًا “بأي دعم دولي إضافي بعد انسحاب اليونيفيل في 2027”.

وأكد عون على “أهمية إعادة إعمار المناطق المتضررة وعودة الأهالي إلى أراضيهم”، مشيرًا إلى “الإصلاحات القانونية والمالية التي أقرّتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وإلى التزام لبنان بحصر السلاح بالقوى العسكرية والأمنية الشرعية”، وشدد على أن “الجيش اللبناني سيواصل حماية المواطنين، لا سيما في الجنوب، وأن دعم المجتمع الدولي ضروري لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام