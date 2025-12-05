جولة لوزير الصحة على عدد من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية في منطقتي البقاع الغربي وراشيا

جال وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين على عدد من المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية في منطقتي البقاع الغربي وراشيا.

واستهلّ الوزير جولته من مستشفى خربة قنفار الحكومي، حيث كان في استقباله عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل المارون، ومدير المستشفى، والطاقمان الطبي والتمريضي والإداري، إضافة إلى طبيب قضاء البقاع الغربي في وزارة الصحة الدكتور سامر شعيب.

كما جال الوزير ناصر الدين مع الفريقين الفني والتقني والاستشاري في الوزارة داخل أقسام المستشفى، مطّلعًا على بعض المساحات التي ستشهد تجهيزات حديثة قريبًا، ومنها جهاز الـ”سي تي سكان” وتجهيزات طبية أخرى.

كذلك، شكر الوزير إدارة المستشفى وأهالي المنطقة على احتضانهم هذا المرفق الحيوي، وعلى صمودهم رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها البلد، واعدًا بتقديم المزيد من الدعم.

ثم تابع الوزير جولته متوجّهًا إلى مستشفى مشغرة الحكومي.

المصدر: موقع المنار