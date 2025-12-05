“نقابة مستخدمي الضمان”: أسبوع للتجاوب مع المطالب قبل اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة

أعلنت “نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” في لبنان في بيان لها الجمعة أنه “بعد أن تقدّمت النقابة بكتابين إلى المدير العام بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩ و٢٠٢٥/١١/٢١ حول زيادة رواتب المستخدمين، ولم يتمّ التجاوب مع مطلبها المحقّ لغاية تاريخه”.

وتابعت النقابة أنه “بعد أن وصلت الأمور المعيشية إلى حد لا يمكن معه الاستمرار بالرواتب الحالية، فإن المجلس التنفيذي للنقابة قرّر إعطاء المعنيين مهلة أسبوع من تاريخه، قبل اللجوء إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة بما في ذلك الإضراب”.

وناشدت النقابة “وزير العمل محمد حيدر، والمدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة بتعديل رواتب المستخدمين في الصندوق، بما يتناسب مع حجم العمل الملقى على عاتقهم في ظل الشغور الهائل الذي يتجاوز الـ ٧٠%”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام