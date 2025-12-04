حماس: مصير ياسر أبو شباب هو المصير الحتمي لكل من يتعاون مع الاحتلال​

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المصير الذي لقيه ياسر أبو شباب، المتهم بالتعاون مع الاحتلال، هو المصير الحتمي لكل من يخون شعبه ووطنه ويرضى أن يكون أداة بيد العدو، مشددة على أن الأفعال الإجرامية التي قام بها أبو شباب وعصابته شكّلت خروجًا فاضحًا عن الصف الوطني والاجتماعي.

وثمّنت الحركة مواقف العائلات والقبائل والعشائر التي تبرّأت من أبو شباب وكل من تورط في الاعتداء على أبناء شعبه أو التعاون مع الاحتلال، ورفعت الغطاء العشائري والاجتماعي عن هذه الفئة المعزولة التي لا تمثل إلا نفسها.​

واعتبرت حماس أن توظيف الاحتلال لعصابات “ساقطة اجتماعيًا وأخلاقيًا وخارجة عن القانون” لتنفيذ مشاريع موهومة في قطاع غزة، يعكس حالة العجز التي وصل إليها أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأكدت أن الاحتلال الذي عجز عن حماية عملائه لن يستطيع حماية أيٍّ من أذنابه، وأن مصير كل من يعبث بأمن شعبه ويخدم عدوّه هو السقوط في مزابل التاريخ وفقدان أي احترام أو مكانة في مجتمعه.​

وشددت الحركة على أن وحدة الشعب الفلسطيني، بعائلاته وقبائله وعشائره ومؤسساته الوطنية، ستبقى صمام الأمان في مواجهة كل محاولات تخريب النسيج الداخلي، وأن هذا النسيج لن يكون حاضنة لعصابات الإجرام أو المشاريع المشبوهة أيًّا كان من يقف وراءها.​

المصدر: موقع حركة حماس