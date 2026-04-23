توقعات بهبوط تدريجي للذهب والفضة مع انحسار موجة المستويات القياسية



توقعت شركة “يولر” للاستشارات المالية أن تشهد أسعار الفضة تراجعا تدريجيا إلى حوالي 65 دولارا للأونصة حتى عام 2027.



وقال نيكانور خالين، كبير المحللين في الشركةف euler: في دراسة “من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفضة في العام الحالي حوالي 75 دولاراً للأونصة، ليعود إلى مستويات 65 دولاراً بحلول 2027، وذلك مع عودة أسعار الذهب إلى طبيعتها التدريجية”.بعد أن سجلت مستويات قياسية تاريخية تجاوزت 120 دولاراً في يناير الماضي

وأضاف أن “نسبة السعر بين الذهب والفضة عادت إلى مستوياتها الطبيعية، ولم تعد تشكل دعماً إضافياً للفضة”. وتوقع أن تظل أسعار الذهب فوق حاجز 4000 دولار للأونصة خلال 2026، بفعل الطلب المتزايد من البنوك المركزية، وارتفاع تكاليف التعدين، وتسارع التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط.



وخلصت الدراسة إلى أنه بحلول 2027، من المتوقع أن تستقر أسعار الذهب عند حوالي 4000 دولار للأونصة، ثم تواصل انخفاضها إلى 3500 دولار. وشبه المحلل الوضع الحالي بـ”أزمة الطاقة عام 1979″، التي أدت إلى تضخم حاد وارتفاع قياسي في أسعار المعادن النفيسة (قفز الذهب 210% بين 1978 و1980).

المصدر: نوفوستي