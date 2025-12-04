مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 4\12\2025

لم يُعطِ الاسرائيليُ فرصةً للحكومةِ المجتمعةِ في بعبدا لتستمعَ الى تقريرِ الجيشِ اللبناني حولَ الجنوب، ولا لترتيبِ اجاباتِها عن اسئلةِ اللبنانيينَ حولَ مسارِ وطبيعةِ التفاوضِ الجديد ، ولا لِما حملَه مندوبُها المدنيُ من لجنةِ الميكانيزم، بل تكفّلَ جيشُه بكاملِ المُهمةِ موزعاً الاجاباتِ لمن يهمُه الامرُ من جباع الى محرونا ومن المجادل الى برعشيت ..

بصواريخَ اميركيةٍ استهدفت مبانيَ سكنيةً ومراكز صحيةً في الجنوبِ احرقَ الاسرائيليُ كلَّ بياناتِ الترحيبِ بخطوةِ الدولةِ اللبنانيةِ الذهابَ الى الميكانيزم بشخصيةٍ مدنية. فما تمَ التسويقُ له على انه خطوةٌ لخفضِ التصعيدِ او تعزيزِ الحلولِ السلميةِ المبنيةِ على حُسنِ النية كما قال السفيرُ الاميركيُ في بيروتَ ميشال عيسى ، عاثَ فيه الاسرائيليُ، وذَرّاهُ رماداً في عيونِ اللبنانيين، واحالَ دخولَ السفيرِ سيمون كرم الى لجنةِ الميكانيزم الى زيادةِ شخصٍ اضافيٍّ يشاركُ اعضاءَ اللجنةِ تَعدادَ الخروقاتِ الاسرائيلية..

تصعيدٌ صهيونيٌ بالنارِ تحتَ سماءٍ ملبدةٍ بالمسيّراتِ وَصَلت فوقَ قصرِ بعبدا، فكانَ صوتُها يُسمعُ داخلَ الجلسةِ مُشوّشاً على اصواتِ الرؤساءِ والوزراءِ المجتمعين ..

وبصوتٍ واضحٍ أكدَ رئيسُ الجمهوريةِ العماد جوزيف عون امامَ الوزراءِ انَ خطوةَ ارسالِ مدنيٍّ الى الميكانيزم ليست موجهةً ضدَّ أحد، واِنَ مُهمةَ السفيرِ سيمون كرم الاساسيةَ هي بحثُ وقفِ الاعمالِ العدائيةِ واعادةِ الاسرى والانسحابِ من الاراضي المحتلةِ وتصحيحِ النقاطِ على الخطِ الازرق، واِنَ السفيرَ كرم لم يقُم بتفاوضٍ مباشرٍ مع الاسرائيليين ولم يتحدثْ معهم عن تعاونٍ اقتصادي ..

وعن تعاونِ الجنوبيينَ وتسهيلِ مُهمةِ الجيشِ لتنفيذِ خطتِه تحدثَ قائدُ الجيشِ العماد رودولف هيكل، مؤكداً من جديدٍ انَ المُعَوِّقَ الاساسَ لاستكمالِ الخطةِ التي وضَعَها في الجنوبِ هو الاحتلالُ الاسرائيلي..

احتلالٌ فُقِئَت عينٌ له اليومَ في غزةَ بتصفيةِ اِحدَى اذرعِه التي نَكّلت باهلِ القطاعِ ومَنعتهم كسرةَ الخبزِ زمنَ الحصار ياسر ابو شباب الذي أكدَ بدمِه المهدورِ المصيرَ الحتميَ لعملاءِ الاسرائيليّ ..

وعن مسارِ الاحداثِ، وما تختزنُه الساعاتُ والايامُ الاخيرةُ من ملفاتٍ وتطورات، يتحدثُ الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ الشيخ نعيم قاسم عندَ الثانيةِ والنصفِ من عصرِ الغدِ في مهرجانٍ تكريميٍّ للعلماءِ الشهداء..

بقلم علي حايك

تقديم محمد قازان

المصدر: موقع المنار