نتنياهو يعيّن سكرتيره العسكري رومان غوفمان رئيسا للموساد وسط انتقادات داخلية​

قرر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تعيين سكرتيره العسكري رومان غوفمان رئيسا لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، في خطوة أثارت احتجاجات داخل المؤسسة الأمنية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن مقابلات أُجريت مع عدد من المرشحين لهذا المنصب، قبل أن يُختار غوفمان ليخلف الرئيس الحالي للموساد ديفيد برنيع، الذي تنتهي ولايته البالغة 5 سنوات في يونيو/حزيران 2026، على أن يُعرض القرار على اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا.​

وأوضح مكتب نتنياهو أن غوفمان شغل مناصب عملياتية وقيادية في جيش الاحتلال، من بينها قائد في سلاح المدرعات، ورئيس مقر عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن غوفمان أصيب بجروح خطرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلال اشتباك مع مقاتلين من حركة حماس في محيط قطاع غزة، قبل أن يعود ويتدرج في المناصب إلى أن عُيّن سكرتيرا عسكريا لنتنياهو.​

وخلال عامين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، يشكل الأطفال والنساء معظمهم، وفق تقديرات فلسطينية وأممية.

وفي خضم هذا السياق، رأت القناة الـ12 العبرية أن قرار نتنياهو “يشكل صدمة للموساد”، موضحة أن برنيع دأب تقليديا على اقتراح مرشحين اثنين من داخل الجهاز لخلافته ليختار رئيس الوزراء أحدهما، لكن نتنياهو هذه المرة تجاوز هذا التقليد واختار سكرتيره العسكري، في مؤشر على أزمة ثقة بينه وبين رئيس الموساد.​

من جانبها، ذكرت القناة الـ13 أن قلقا عميقا ساد أوساط الموساد خلال الفترة الماضية من احتمال إقدام نتنياهو على تعيين غوفمان، مشيرة إلى أن قيادات في الجهاز تنتقد الخطوة على خلفية افتقار المرشح الجديد للخبرة في مجال الاستخبارات.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني كبير – لم تسمّه – قوله إن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، ضالعة في هذا التعيين، في وقت قدّر فيه الموساد احتمال حدوث موجة استقالات في صفوف مسؤوليه اعتراضا على القرار، مع تأكيد عدد من كبار مسؤوليه أن غوفمان “غير مناسب” للمنصب، وأنه سيحتاج إلى عام أو عامين لاكتساب الحد الأدنى من التأهيل المطلوب.​​

وأفادت هيئة البث الرسمية بأن مسؤولين كبارا سابقين في الموساد انتقدوا بدورهم تعيين غوفمان، على خلفية افتقاره لأي خلفية استخبارية أو معرفة عميقة بجوهر عمل الجهاز، معتبرين أن اختيار نتنياهو يعكس تغليب اعتبارات الولاء الشخصي على المعايير المهنية في واحدة من أهم المؤسسات الأمنية لدى الكيان.​

المصدر: الجزيرة نت