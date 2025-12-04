اعلام العدو يتحدث عن مقتل ياسر أبو شباب المعروف بتعامله مع العدو

افادت معلومات تداولها اعلام العدو بمقتل المدعو ياسر أبو شباب المعروف بتعامله مع العدو في قطاع غزة.

وقال مسؤول أمني صهيوني أن التحقيق جارٍ حول مقتل ابو شباب بعد إصابته بجروح بليغة في اشتباك مع مجموعة مسلحة في رفح.

يذكر أن أبو شباب عرف بتعامله الوثيق مع قوات الإحتلال فضلا عن سرقة المساعدات الغذائية ومصادرتها .. وتتفق التقديرات الأمنية على أن الحادثة تمثل ضربة قاسية للمشروع الإسرائيلي الهادف إلى إنشاء قوة محلية متعاونة داخل القطاع.

وبحسب القناة 12 العبرية، فقد نُقل أبو شباب إلى مستشفى “سوروكا” في بئر السبع بعد إصابته في اشتباك مسلح، قبل أن يُعلن عن وفاته هناك رغم محاولات الطواقم الطبية الإسرائيلية إنقاذه.

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال في روايتين متباينتين أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مقتل أبو شباب وقع نتيجة خلافات عائلية داخلية، بينما نقلت في رواية أخرى أن المقاومة الفلسطينية نجحت في اغتياله بعدما نصبت له كميناً محكماً.

وفي السياق نفسه، قالت الإذاعة إن مسؤولين أمنيين كبار في جيش الاحتلال اعترضوا على خطة تشكيل ميليشيات محلية متعاونة مع الكيان داخل غزة، مؤكدين أن التجربة “محكومة بالفشل” وأن ما جرى يعيد إلى الأذهان نموذج عملاء ما سمي “جيش لبنان الجنوبي” الذي تفكك خلال ساعات عام 2000.

أما منصة “حدشوت للو تسنزورا” فأفادت بأن أبو شباب ومعه غسان الدهيني وقعوا في “كمين محكم نصبته حماس”، بينما تحدثت قناة “كان” العبرية عن مقتل مجموعة من عناصره خلال الهجوم.

المصدر: المنار + المركز الفلسطيني للاعلام