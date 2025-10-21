الثلاثاء   
   21 10 2025   
   28 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 21:16
    عربي وإقليمي

    قوة “رادع” تنفذ عملية نوعية جنوب قطاع غزة وتعتقل عناصر ميليشيا ياسر أبو شباب

      فجّر الثلاثاء، نفّذت قوة “رادع” عملية أمنية نوعية جنوب قطاع غزة، استهدفت ميليشيا تابعة للهارب من العدالة ياسر أبو شباب، في إطار العمليات المستمرة لملاحقة أوكار الخيانة والعصابات الخارجة عن القانون.

      وأوضحت القوة في بيان صحفي أن العملية جرت بعد رصد دقيق لتحركات عناصر الميليشيا خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين ومصادرة معدات وأدوات عسكرية كانت تُستخدم في أنشطة تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي.

      وأكد البيان أن العملية نُفّذت بدقة ميدانية عالية بعد تطويق كامل للمنطقة المستهدفة، ما مكّن القوة من السيطرة على الموقع واعتقال المطلوبين دون أي مقاومة تُذكر، مشيرًا إلى أن جميع العناصر المعتقلة يخضعون للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

      وشددت “رادع” على استمرارها في ملاحقة كل من يهدد أمن المجتمع أو يتعاون مع جهات مشبوهة، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من يحاول المساس باستقرار القطاع أو التستر على الخارجين عن القانون، بهدف اقتلاع جذور الفوضى والخيانة.

      المصدر: وكالة شهاب

      وقفة في رام الله للمطالبة بالإفراج عن الأسرى القدامى

      واشنطن لا تُلزم الاحتلال بتنفيذ اتفاق إدخال المساعدات إلى غزة

      معاناة إنسانية مستمرة في غزة بعد وقف إطلاق النار.. 42 ألف مصاب بحاجة لدعم تأهيلي عاجل

