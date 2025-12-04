بحرية حرس الثورة الإسلامية في ايران تجري مناورات واسعة في الخليج ومضيق هرمز

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإسلامي الايراني عن إجراء مناورات بحرية باسم الشهيد محمد ناظري في الخليج.

ولفتت إدارة العلاقات العامة في بحرية الحرس إلى أن المناورات في الخليج والجزر الثلاث ومضيق هرمز وبحر عُمان ابتداءً من اليوم ولمدة يومين. وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري أن مناورات “الاقتدار” التي ستنفذها بحرية الحرس ستشهد اختبار الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيرة في ظل حرب إلكترونية كاملة.

ومن طهران، ينضم إلينا المختص في الشأن الايراني مختار حداد للحديث عن أبعاد هذه المناورة

المصدر: موقع المنار