    عربي وإقليمي

    القاهرة تنفي التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح وتؤكد ضرورة فتحه باتجاهين

      القاهرة تنفي أي تنسيق مع إسرائيل بشأن فتح معبر رفح، مؤكدة أن أي فتح للمعبر سيتم باتجاهين، دخولاً وخروجاً، خلافاً للإعلان الإسرائيلي الذي تحدث عن السماح للفلسطينيين بالخروج فقط. وجاء النفي المصري بعد إعلان إسرائيل فتح المعبر باتجاه مصر فقط، بزعم التنسيق الأمني والإشراف الأوروبي، كما حدث في يناير الماضي، وهو ما رفضته القاهرة.

      ورغم بيان القاهرة، أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب ستفتح المعبر كما خُطط له، معتبرة أن رفض مصر استقبال الفلسطينيين لا يشكل عائقاً.

      وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً رحبت فيه بفتح المعبر واعتبرته نتيجة تنسيق أميركي-مدني-عسكري، موضحة أنه سيمكن السكان الأكثر ضعفاً في غزة من الحصول على علاج طبي خارج القطاع، لكن الوزارة حذفت البيان لاحقاً دون تقديم تفسير.

      وتأتي هذه التطورات وسط تباين واضح بين المواقف الإسرائيلية والمصرية بشأن إدارة المعابر في غزة، ما يثير مخاوف من تأجيل إعادة فتح المعبر بشكل فعلي وتأمين الحركة الإنسانية للسكان.

      المصدر: وكالات

      تقرير رسمي إسرائيلي يكشف تدهورًا حادًا في أوضاع الأسرى الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023

      الرئيس الجزائري: لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية

      مغاربة يحتجون على انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

