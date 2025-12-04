الخميس   
    عربي وإقليمي

    قاليباف: إيران لن تتنازل عن أمنها القومي وقدرتها الدفاعية وحقها المشروع في التقدم

      رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، شدد على أن إيران لن تجعل أمنها القومي، وقدرتها الدفاعية، وحقها المشروع في التقدم، موضوعًا للمساومة تحت أي ظرف.

      وأشار قاليباف خلال تصريحاته إلى أن إيران ترى أن “السلام والاستقرار في المنطقة ومستقبل العالم لا يُصاغ في واشنطن”، مؤكّدًا أن “عصر سيطرة دولة أو دولتين على العالم قد ولى، وأن آسيا تحولت من كونها ضحية إلى لاعب حاسم في الساحة العالمية”.

      وأضاف رئيس البرلمان الإيراني: “نحن نطمح إلى عالم لا تُستخدم فيه العقوبات كأداة للسياسة الخارجية، وعالم لا يُغض الطرف فيه عن قتل وإبادة أطفال ونساء غزة أو يُبرر هذا الظلم”.

      تأتي تصريحات قاليباف في سياق التأكيد على موقف إيران الثابت بشأن سيادتها الوطنية وحقوقها المشروعة في التنمية والدفاع عن مصالحها الإقليمية والدولية.

      المصدر: وكالات

      عراقجي يؤكد على تعزيز التنسيق مع مجلس الشورى لتعزيز الدبلوماسية الإيرانية

      إيران تفتتح محطة مترو باسم السيدة مريم بحضور ممثلي الطوائف المسيحية

      بقائي: إيران والسعودية تعززان التعاون الإقليمي

