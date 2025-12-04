عراقجي يؤكد على تعزيز التنسيق مع مجلس الشورى لتعزيز الدبلوماسية الإيرانية

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على “تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى الإسلامي للنهوض بمهام السلك الدبلوماسي”، خلال لقاء ودي مع مجموعة من نواب المجلس ذوي الخبرة الدبلوماسية.

وخلال اللقاء، أوضح عراقجي رؤية الوزارة بشأن التطورات الإقليمية والدولية، والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة الرابعة عشرة لحماية المصالح الوطنية. وهنأ المجلس بمناسبة يومه، مؤكداً على أهمية الدور المشترك بين الوزارة والمجلس في دعم مهام الدبلوماسية.

كما شدد الوزير على حرص وزارة الخارجية على “توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية للبلاد، لا سيما مع الدول المجاورة”، مشيراً إلى أهمية الدور الفاعل لمجلس الشورى والدبلوماسية البرلمانية في تحقيق هذا الهدف.

من جهتهم، قدم النواب المشاركون آرائهم ومقترحاتهم بشأن السياسة الخارجية للدولة والدبلوماسية، مؤكدين دعمهم لتقوية التعاون بين المؤسسة التنفيذية والبرلمانية في هذا المجال.

المصدر: وكالة مهر