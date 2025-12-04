حماس بحثت مع وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مستجدات القضية الفلسطينية

استقبل نائب المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في لبنان ومسؤول العلاقات الوطنية أيمن شناعة، وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة مسؤولها في لبنان يوسف أحمد، وعضوية كل من عدنان يوسف وعبد الله كامل وتيسير عمار.

وكان في استقبالهم، بالإضافة إلى شناعة “أعضاء القيادة السياسية في لبنان مشهور عبد الحليم، عبد المجيد العوض، أحمد الأسدي، علي قاسم وحسن العريض.

بحث الجانبان، بحسب بيان، “آخر تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أكد اللقاء أهمية وحدة الصف والعمل المشترك لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان”.

وأشار الى ان المجتمعين تناولوا “استمرار الاعتداءات الصهيونية في غزة والضفة والقدس، وخروقات وقف إطلاق النار، إلى جانب التصعيد ضد لبنان واستهداف مخيم عين الحلوة، مجددين التضامن مع الشعب اللبناني وحقّه في الدفاع عن أرضه، مؤكدين أن ما جرى في مخيم عين الحلوة يأتي في سياق ترهيب اللاجئين والضغط على قضيتهم لتذويبها وإنهائها”.

كما ناقش الاجتماع “أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، واعتبر سياسات تقليص خدمات الأونروا خطراً كبيراً على أوضاع اللاجئين”، مشيرا الى ان “تقليصات الأونروا خطر حقيقي يهدد حياة اللاجئين وأمنهم الاجتماعي”.

وشدد على “ضرورة تعزيز العمل الفلسطيني المشترك وتوحيد الموقف، والدفع نحو معالجة شاملة لقضايا اللاجئين عبر الحوار، بما يضمن حقوقهم الإنسانية ويعزز صمودهم ونضالهم من أجل حق العودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية