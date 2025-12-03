باسيل: التفاوض وطبيعته وشكله هم الوسيلة امّا المضمون والمبادىء والأهداف فهي الاساس

كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “إكس”: “للتذكير: ليست المرّة الأولى التي يرسل فيها لبنان شخصاً مدنياً الى اجتماعات الناقورة! فقد اصرّرت، عندما كنت وزيراً للخارجية في عهد الرئيس ميشال عون، ورغم معارضة حزب الله الشديدة، ان يشارك عضو من هيئة ادارة البترول في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في اجتماعات الناقورة، كخبير في الشؤون النفطية، لما للاتفاق من طابع اقتصادي وليس حدودياً سيادياً فقط.

للتأكيد: التفاوض وطبيعته وشكله هم الوسيلة، امّا المضمون والمبادىء والأهداف فهي الاساس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام