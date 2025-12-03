حركة “الأمة” وحزب “الوفاء اللبناني”: تأكيد أولوية الوحدة الوطنية ودعم خيار المقاومة

استقبل الأمين العام لحركة “الأمة” الشيخ عبد الله جبري، رئيس حزب الوفاء اللبناني أحمد علوان، في مكتبه في بيروت، حيث تم عرض التطورات في لحظة دقيقة يمر بها لبنان مثقلا بالأزمات الداخلية والضغوط الإقليمية المتصاعدة.

وأكد الجانبان في بيان “أن وحدة اللبنانيين لم تعد خياراً سياسياً، بل ضرورة مصيرية لحماية البلاد من التفكك ومنع استغلال هشاشتها لصالح مشاريع خارجية”.وشددا على أن التحصين الوطني يبدأ برصّ الصفوف، وتجاوز الحسابات الفئوية الضيّقة”.

وأعاد الطرفان تأكيد “التزامهما الثابت بخيار المقاومة، معتبرَين إيّاه الدرع الأساسية في مواجهة الاعتداءات “الإسرائيلية” على الجنوب اللبناني، وما يترافق معها من عدوان مستمر على غزة والضفة الغربية”، معتبرين ان “هذه الهجمات لن تزيد محور المقاومة إلا تصميمًا وإرادة على الدفاع عن الأرض وصون الكرامة الوطنية”.

ودعا الشيخ جبري في تصريح، كل “المخلصين الحرصاء على البلاد إلى إطلاق ورشة عمل وطنية مشتركة، تخرج لبنان من دوامة الانهيار، وتعيد ثقة اللبنانيين بمؤسسات دولتهم عبر خطوات مسؤولة تتجاوز الشعارات إلى مسار إصلاحي حقيقي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام