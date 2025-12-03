ذبيان: تعيين مدني في “الميكانيزم” هل هو تنازل جديد بلا مقابل؟

تمنى رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان “أن يكون المسؤولون اللبنانيون قد درسوا بشكل دقيق مسألة التجاوب مع الضغوط الأميركية بتطعيم لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية “الميكانيزم” بمفاوض مدني، بغضّ النظر عن الاسم الذي تم تكليفه بهذه المهمة”.

وقال ذبيان في بيان “إنّ الغاية الأساسية هي أن يلتزم العدو الإسرائيلي بتنفيذ ما يفرضه عليه اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، وبشكل أساسي أن يوقف الاعتداءات والخروقات وأن يسحب جيشه من كامل الأراضي اللبنانية، وأن يُطلق الأسرى اللبنانيين من سجونه المعتِمة”.

وأشار ذبيان إلى “أنّ إقدام لبنان على هذه الخطوة هو تنازل جديد بلا مقابل، كما حصل في محطات سابقة يوم أقرّت الحكومة الورقة الأميركية في 5 و 7 آب الماضي، حين عاد المبعوث توم برّاك من كيان العدو ونقل للمسؤولين اللبنانيين جواباً سلبياً بما معناه “بلّوا الورقة واشربوا ماءها”!

واعتبر ذبيان “أنّ التعديل الذي طرأ على لجنة الميكانيزم لا يزال حتى الآن شكلياً، لأنّ التفاوض يستمرّ كما كان بشكل غير مباشر، وعلى الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها في حماية الحقوق اللبنانية، ومطالبة الولايات المتحدة بفرض خطوات مقابلة على إسرائيل، أقلّها الالتزام بوقف الاعتداءات وانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية وتحرير الأسرى، ثم التمهيد لإطلاق عملية الإعمار والبناء وتمكين كلّ المواطنين من العودة إلى قراهم وبلداتهم حتى آخر شبر على الحدود مع فلسطين المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام