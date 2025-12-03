نتنياهو يؤيّد شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة ويوعز بتسريعها

كشفت وثيقة رسمية نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية تأييد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو لإقامة وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وحماية المستوطنين رغم تصاعد إرهابهم.

وأفادت الصحيفة بأن نتنياهو عقد مداولات في بداية تشرين الثاني الفائت، في أعقاب تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين، موعزاً بتسريع إجراءات منح مكانة قانونية للبؤر الاستيطانية العشوائية.

وتنص الوثيقة على أن «البؤر الاستيطانية العشوائية المُعتمدة والخاضعة للإشراف تُمثل رداً إيجابياً ضرورياً لحماية المنطقة ج»، وعليه، أصدر نتنياهو تعليمات بتسريع التنظيم القانوني لها.

ورغم عدم قانونية البؤر الاستيطانية العشوائية «من حيث المباني فيها»، زعمت الوثيقة أن «مراعي معظم المزارع قانونية وسلمتها الإدارة المدنيين» للمستوطنين.

وتُعتبر المزارع غير قانونية، وتضم ما بين 70 و100 مزرعة في المنطقة (أُنشئ منها أكثر من 15 نقطة بعد اندلاع الحرب)، وتوجد حوالى 100 بؤرة استيطانية عشوائية كهذه في المناطق C، وتم تشكيل ما يسمى «اتحاد المزارع» ويعمل إلى جانبه لوبي لجمع ميزانيات حكومية مع مجلس المستوطنات.

المصدر: موقع جريدة الأخبار