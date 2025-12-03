الاحتلال يعلن فتح معبر رفح “في الأيام المقبلة”

أعلنت وحدة تنسيق أعمال حكومة العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة «كوغات» اليوم الأربعاء أن معبر رفح سيفتح «في الأيام المقبلة» للسماح حصراً بخروج سكان غزة إلى مصر، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الوحدة، في بيان عبر منصة «أكس»، إنه «وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيه من المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح في الأيام المقبلة بشكل حصري لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر»، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع القاهرة وبعثة الاتحاد الأوروبي التي تساهم في الإشراف على المعبر.

في سياق آخر، أعلن العدو الإسرائيلي أن البقايا التي سلمتها حركة «حماس» عبر الصليب الأحمر الدولي أمس لم تكن تخص آخر أسيرين في غزة.

وقال مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في بيان اليوم، إنه «بعد استكمال عملية التعرف في المعهد الوطني للطب الشرعي، تحدد أن البقايا التي أحضرت أمس للفحص من قطاع غزة لا ترتبط بأي من الرهائن الراحلين».

وأشار البيان إلى أنه تمّ التواصل مع عائلتي الأسيرين، مشدداً على أن «الجهد لإعادتهما لن يتوقف إلى أن تنجز المهمة، إعادتهما لمواراتهما الثرى بشكل لائق».

إلى ذلك، أعلنت «سرايا القدس» أنها استئنافت بالمشاركة مع «كتائب القسام» البحث عن جثة جندي إسرائيلي شمال قطاع غزة، بمرافقة الصليب الأحمر الدولي.

المصدر: مواقع فلسطينية