قناة 14 الإسرائيلية: أورتاغوس اقترحت قصف تشييع السيد نصر الله في المدينة الرياضية​

قال المراسل السياسي للقناة 14 الإسرائيلية تامير موراغ إن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي كانت تزور الكيان الصهيوني قبيل تشييع شهيد الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اقترحت على مسؤولين إسرائيليين قصف مراسم التشييع في المدينة الرياضية في بيروت، بذريعة استهداف قياديين في حزب الله.

وأوضح موراغ أن الجانب الإسرائيلي لم يأخذ بنصيحتها، وقرّر في نهاية المطاف عدم مهاجمة التشييع، رغم تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق العاصمة اللبنانية خلال مراسم الوداع المليونية.​​

ويكشف هذا الطرح عن مستوى خطِر من الاستهتار بحياة المدنيين، إذ إن استهداف مراسم تشييع مليونية في المدينة الرياضية، ضمّت مئات الآلاف من المشيّعين داخل الملعب وفي محيطه، كان سيعرّض حياة عدد لا يُحصى من المدنيين لخطر القتل في دقائق معدودة.

المصدر: موقع المنار