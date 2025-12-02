الثلاثاء   
    عربي وإقليمي

    جريح فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت حنينا شمال القدس المحتلة

    أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية “بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة بيت حنينا، دون معرفة خطورة إصابته”.

    وذكرت المصادر أن “قوات الاحتلال لاحقت عددًا من العمال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، وأطلقت النار تجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم”.

    ومنذ بداية العام الجاري، استُشهد 15 عاملًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو أثناء الملاحقة داخل أراضي 1948، أو بالسقوط عن جدار الفصل والتوسع العنصري، وفقًا لبيانات “الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين”.

    وفي الأشهر الأخيرة، تعرض المئات من العمال الفلسطينيين للاعتقال والتنكيل من قبل شرطة الاحتلال.

    المصدر: وكالة وفا

