    لبنان

    كلمة لسماحة الشيخ نعيم قاسم يوم الجمعة القادم

      يُلقي الأمين العام لحزب الله حجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ نعيم قاسم كلمة خلال المهرجان الذي يقيمه حزب الله “نَجيع ومِدادٌ” تعظيمًا للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس، وتكريمًا لمن جمعوا سموّ العلم ومجد الشهادة من العلماء الشهداء الذين اكتمل نورهم بشهادة الأمينين العامين لحزب الله، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليهما).

      الزمان: الجمعة 05-12-2025 الساعة 02:30 عصرًا.

      المكان: مرقد سيد شهداء الأمة سماحة السيد الشهيد حسن نصرالله (رضوان الله عليه) – الضاحية الجنوبية لبيروت.

      المصدر: العلاقات الاعلامية

      أميركا تطلب من لبنان صاروخًا غير منفجر

      بالفيديو | اندلاع حريق داخل معمل لتدوير البلاستيك في الحريشة – الكورة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 2\12\2025

