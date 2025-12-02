تجمع العلماء المسلمين: نشكر الحبر الأعظم على زيارته ونطالبه بأن يحمي لبنان من الأطماع الصهيونية



شكرت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين البابا لاوون الرابع عشر على “زيارته التاريخية للبنان”، وذلك في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري وجاء فيه:

“أنهى البابا لاوون الرابع عشر زيارته التاريخية للبنان والتي تجلت فيها معاني الوحدة الوطنية، واكدت أن لبنان هو أكبر من وطن، إنه رسالة إنسانية تؤكد على أهمية العيش المشترك تحت عنوان “المواطنة”، وأن الشعب اللبناني بعيداً عن الانقسام الذي يظهره السياسيون من أجل استغلال العصبيات الطائفية والمذهبية لبقائهم على كراسيهم، باعتبارهم حماةً للطائفة والمذهب.

إننا في تجمع العلماء المسلمين، إذ نشكر الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر على زيارته التاريخية للبنان، نطالبه بأن يحمي هذا الوطن من الأطماع الصهيونية، وأن ينقل معاناة الشعب اللبناني من الاعتداءات الصهيونية اليومية، والقتل اليومي لأبناء الشعب، وتدمير الدور وأماكن العبادة دون تفريق بين كنيسة أو مسجد، ويعمل لفرض الانسحاب الصهيوني من الأراضي التي يحتلها في الجنوب اللبناني. وبعد انتهاء الزيارة الرعوية للبابا ابتدأت التهديدات الصهيونية بأنها ستعود للإغارة والقصف، بل وتوسيع الأمر إلى حد الدخول في حرب دونما رادع، سواء من المواقف الحكومية اللبنانية أو من المواقف الدولية، ولا نعلم هل أن مجيء سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى لبنان بعد سوريا نهار الخميس ستكون من أجل توفير حماية لهذا الوطن الذي يتعرض لاعتداءات يومية؟ أم لممارسة ضغط على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني للدخول في نزاعٍ داخلي تحت عنوان “حصرية السلاح”، ولو أدى ذلك للاقتتال بين اللبنانيين؟ إننا نُعبّر عن خوفنا من أن تكون هذه اللجنة قد جاءت إلى لبنان كي تفرض عليه الدخول في مؤامرة التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي يعني ضمن معايير وموازين القوة أنه استسلام للعدو الصهيوني يفرض علينا القبول بتنازلات لا يمكن أن يقبل بها القسم الأكبر من الشعب اللبناني، ولا يمكن للمقاومة أن تسمح بها، وستبقى تدافع عن الوطن وعن أرضه بكل ما أوتيت من قوة.

إن تجمع العلماء المسلمين وبعد اجتماع هيئته الإدارية وتدارس الأوضاع في لبنان والمنطقة يعلن ما يلي:

أولاً: يستنكر تجمع العلماء المسلمين استمرار الاعتداءات على لبنان وتصعيدها مباشرة بعد مغادرة البابا لاوون الرابع عشر أرض المطار عبر إلقاء مسيرة معادية غالونات متفجرة على أحد المنازل في حي المطيط في بلدة عيترون، وإلقاء محلقة معادية قنبلة صوتية بالقرب من صيادي الأسماك عند شاطئ الناقورة.

ثانياً: يعتبر تجمع العلماء المسلمين أن رفع العدو الصهيوني لسقف تهديداته بحربٍ وشيكة على لبنان يفرض إعداد خطة بديلة من قبل الدولة اللبنانية لردع العدو عن عدوانه، وذلك بالإعلان عن إيقاف كل الإجراءات التي يعتمدها الجيش اللبناني حتى يتراجع العدو عن تهديداته، وينسحب من الأراضي التي ما زال يحتلها، ويطلق سراح الأسرى ويوقف خرقه للأجواء اللبنانية والمياه الإقليمية.

ثالثاً: يعتبر تجمع العلماء المسلمين أن مجيء سفراء الدول المشاركة في مجلس الأمن إلى لبنان يجب أن يحمل حلاً للاعتداءات الصهيونية، وإذا ما كان الهدف من وراء هذه الزيارة هو ممارسة الضغط على الدولة اللبنانية لنزع سلاح المقاومة، فليعلم أن الزيارة من الآن ستكون فاشلة ولن تحقق أهدافها لأن المقاومة باقية ما دام هناك احتلال وتهديدات صهيونية.

رابعاً: يتوجه تجمع العلماء المسلمين بالتحية للشهيد البطل محمد رسلان أسمر منفذ عملية الطعن البطولية عند مستوطنة “عطريت” الجاثمة على أراضٍ في قرى شمال رام الله، والتي تعتبر رداً طبيعياً على الاعتداءات اليومية والجرائم المتصاعدة للاحتلال الصهيوني سواء في الضفة الغربية أم في غزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام