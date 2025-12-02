افتتاح مركز طوارئ للدفاع المدني في النبطية

في الذكرى السنوية الأولى لشهداء الدفاع المدني وفوج الإطفاء في برعشيت، الضاحية، والبقاع، واستلهامًا من تضحيات رسل الإنسانية الأوفياء، تم اليوم افتتاح مركز طوارئ النبطية، بعد استكمال جميع الخطوات والإجراءات اللازمة، ليشكّل صرحًا إنسانيًا متخصصًا في خدمات الإنقاذ، الإطفاء، والإسعاف.

ويأتي هذا المركز ليكون خط الدفاع الإنساني الأول عن أهل المنطقة وأرزاقهم، مساهماً في تضميد الجراح وإطفاء نار الأوجاع في مختلف الظروف، على نهج التضحية الذي بدأه الشهداء، وفاءً للعهد ومساندةً لأشرف الناس مهما عظمت التضحيات.

تم الافتتاح برعاية وحضور مدير الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية – منطقة جبل عامل الثانية، الحاج خضر الحاج علي، وبمشاركة مديري المراكز في المنطقة وأعضاء الهيئة الإدارية.

وخلال الحفل، تم الإعلان عن إطلاق فوج الإطفاء – مركز طوارئ النبطية، حيث جرى تسليم سبع سيارات إطفاء جديدة تابعة للمركز، إضافة إلى سيارة إسعاف وسيارة إنقاذ لتعزيز الجهوزية والاستجابة السريعة.

يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام الدفاع المدني بالرسالة الإنسانية، واستمرارًا لمسيرة العطاء التي خطّها الشهداء بدمائهم الطاهرة، خدمةً للناس وحفاظًا على سلامتهم في كل زمان ومكان.

المصدر: الدفاع المدني