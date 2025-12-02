حماس تؤكد عملية الطعن في “عطريت” البطولية رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال “الإسرائيلي”

وصفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عملية الطعن التي وقعت عند مستوطنة “عطريت” شمال رام الله، بأنها “عملية بطولية”، مؤكدة أن تنفيذها يأتي رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشارت الحركة، في تصريح صحفي صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن العملية تشكل رسالة واضحة بأن محاولات الاحتلال “كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر العمليات العسكرية والقتل والاعتقالات اليومية والإعدامات الميدانية لن تجدي نفعاً”.

ونعت “حماس” الشهيد محمد رسلان أسمر من بلدة بيت ريما، منفذ العملية، مؤكدة أن “دماءه الطاهرة ومن سبقه من الشهداء ستبقى وقوداً لاستمرار المقاومة”، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيظل وفياً لتضحيات أبنائه الذين يدافعون عن أرضهم وكرامتهم.

ولفتت الحركة إلى تتابع عمليات المقاومة خلال أقل من 12 ساعة بين محافظتي الخليل ورام الله، معتبرة ذلك دليلاً على “فشل الاحتلال في فرض معادلات الأمن والردع التي يدعيها”، ورفضاً لكل محاولات التهويد والضم ومخططات تصفية القضية الفلسطينية.

واختتمت “حماس” تصريحها بالدعوة إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لتعزيز “روح الصمود وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها”، مؤكدة أن ذلك يأتي في سبيل تحقيق حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر: حركة حماس