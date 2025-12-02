وزيرة الطرق الايرانية: امكانيات التعاون التجاري مع الإمارات تتجاوز بكثير مستواها الحالي

هنّأت وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية فرزانه صادق حكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس الدولة، وذلك خلال احتفال أقيم بهذه المناسبة، مؤكدة أهمية تطوير العلاقات بين البلدين على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وقالت صادق إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات العربية المتحدة “متجذرة في روابط تاريخية وجغرافية وثقافية”، مشيرة إلى أن هذه الروابط شكّلت أساسًا متينًا للعلاقات الثنائية.

وأضافت أن وجود أكثر من 500 ألف إيراني في الإمارات، إلى جانب نحو 300 رحلة جوية أسبوعيًا بين مدن البلدين، يعكس عمق الروابط بين الشعبين، مؤكدة ضرورة “الاعتزاز بهذه العلاقات القيّمة والعمل المستمر لتعزيزها وتوسيعها”.

ووصفت الوزيرة الإمارات بأنها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، لافتة إلى أن إمكانات التعاون الاقتصادي بين الجانبين “تفوق بكثير المستوى القائم حاليًا”، وداعية إلى خلق فرص جديدة للتعاون عبر الجهود المشتركة.

كما أشارت إلى انعقاد أول اجتماع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، معربة عن أملها في عقد الاجتماع الثاني لهذه اللجنة في طهران قريبًا.

وأكدت صادق أن تطوير العلاقات مع دول الجوار يمثل أولوية استراتيجية لإيران، مشيرة إلى أن طهران تمتلك رؤية واضحة لتوسيع علاقاتها مع دولة الإمارات، وترحب بأي مبادرة تسهم في تعزيز التعاون المشترك.

المصدر: وكالة مهر