المتحدث باسم القضاء الإيراني: فضيحة تعاون أمريكا مع إسرائيل في إبادة غزة ستبقى في الذاكرة

أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، علي أصغر جهانغير، أن ما وصفه بـ”فضيحة التعاون الأمريكي-الصهيوني في ما يجري في غزة” ستبقى حاضرة في الذاكرة، على حد تعبيره.

وقال جهانغير خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، إن طهران استضافت القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي نيكولاس إيدو، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على خلفية دوره في إصدار تصاريح لمقاضاة رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” ووزير الحرب “يوآف غالانت”.

وأضاف أن العقوبات الأمريكية انعكست سلبًا على حياة القاضي الشخصية ومسيرته المهنية.

وأوضح جهانغير أن وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أن سبب فرض العقوبات هو “مشاركة القاضي في إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة صهاينة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة”.

وبيّن المتحدث أن ستة قضاة وثلاثة مدّعين عامين أدرجوا في قائمة العقوبات الأمريكية، معربًا عن إدانة طهران لهذا الإجراء.

وأضاف أن الخطوة الأمريكية تُظهر، وفق قوله، أن تعاون واشنطن مع كيان الاحتلال في ما يجري في غزة “ليس رمزيًا، بل يعكس شراكة كاملة في الإجراءات المتخذة”، معتبرًا أن هذه التطورات “ستبقى علامة في التاريخ الأمريكي”.

المصدر: وكالة مهر