اعتداءات اسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان.. مسيّرات تلقي مواد متفجرة وقنابل على بلدات حدودية

في سياق يومياتِ الاعتداءاتِ الصهيونية على لبنان، أفاد مراسلنا أنّ مسيّرةً معاديةً من نوع «كواد كوبتر» ألقت بعيدَ منتصفِ الليل غالوناتٍ متفجرةً على أحدِ المنازل في حيّ «المطيط» في بلدةِ عيترون الحدودية.​

وصباحَ اليوم، ألقت مسيّرةٌ معاديةٌ قنبلةً صوتيةً بالقرب من صيّادي الأسماك عند شاطئ رأس الناقورة، ما أثار حالاً من الهلع في صفوف المدنيين العاملين في المنطقة الساحلية الحدودية.​

ويوم أمس، تعرّضت أطرافُ بلدةِ كفرشوبا لرشقاتٍ رشاشةٍ مصدرُها موقعُ العدوّ في رويسات العلم، بالتوازي مع استهدافِ مواقعِه في «الرادار» و«السماقة» و«الرمثا» لأطرافِ بلدتي شبعا وكفرشوبا ومزرعةِ بسطرة بالرصاص والرشقاتِ الثقيلة، وفق إفادات ميدانية من المنطقة.​

كما ألقت مسيّراتٌ معاديةٌ قنابلَ صوتيةً على بلداتِ الظهيرة وكفركلا وميس الجبل، في تصعيدٍ متواصلٍ لوتيرة الخروقات والاعتداءات على القرى الجنوبية المأهولة بالسكان.​

المصدر: موقع المنار