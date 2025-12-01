النائب رامي بو حمدان من قاقعية الصنوبر: المقاومة ثابتة مهما اشتدّ العدوان

شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي بو حمدان، خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في حسينية بلدة قاقعية الصنوبر في الذكرى السنوية الأولى للشهيدين حسن الجواد ومحمد مهدي الجواد، على أنّ جوهر الصراع في المنطقة ما زال يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين واعتداءاته المستمرة، معتبرًا أنّ بعض الأصوات تحاول قلب الحقائق وتحميل المقاومة مسؤوليات لا علاقة لها بها.

ورأى بو حمدان أن الاحتلال هو “الخطيئة الأصلية” التي تتحمّل مسؤوليتها القوى الغربية التي أنشأت هذا الكيان وقدّمت له الحماية، مؤكدًا أن كل ما تشهده المنطقة من حروب وتوترات هو نتيجة مباشرة لهذا الوجود غير الشرعي.

وأشار إلى أنّ لبنان يمتلك شرف الصمود في مواجهة العدوان، وأن دماء الشهداء والمجاهدين هي التي حفظت الوطن ووفّرت له الاستقرار، قائلاً إنّه “لولا تلك التضحيات لما بقي لأحد كرسي ولا موقع”.

واتّهم الولايات المتحدة بالشراكة الكاملة في الاعتداءات التي تطال لبنان وغزة وفلسطين وسوريا واليمن، معتبرًا أنّ تصريحات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو حول أنّ “العقبة الوحيدة أمام إخضاع لبنان هي حزب الله” تكشف بوضوح حجم الاستهداف للمقاومة.

وتناول بو حمدان ما جرى في منطقة بيت جن السورية، مستشهدًا بارتقاء أحد الشهداء قبل يوم واحد من زفافه، معتبرًا أنّ هذه النماذج من الإقدام “تُربك العدو لأنها تعبّر عن إرادة لا تنكسر”.

وأكد أنّ المقاومة في لبنان قدّمت أثمانًا كبيرة دفاعًا عن الأرض والناس، ولم تُحرج أحدًا في الداخل رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مشددًا على أنّ دماء الشهداء “أمانة لا يمكن التفريط بها”.

وانتقد بعض الأصوات السياسية والإعلامية التي تهاجم المقاومة وتحاول استهداف بيئتها، داعيًا أبناء المنطقة إلى عدم التفاعل مع الخطاب المحرّض “الذي لا يمثل إلا أصحابه”.

وختم بو حمدان بالتأكيد على أنّ حماية الوحدة الوطنية تبقى خيارًا ثابتًا، داعيًا الدولة اللبنانية لتحمّل مسؤولياتها في حماية المواطنين ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرى، معتبرًا أنّ الأولوية الوطنية اليوم هي “صون الكرامة وتثبيت حق لبنان في الدفاع عن أرضه”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله