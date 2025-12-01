الأونروا: “إسرائيل” تمنع دخول 6000 شاحنة مساعدات إلى غزة

حذّر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تمنع دخول 6000 شاحنة مساعدات تابعة للوكالة رغم الاحتياجات الملحّة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال أبو حسنة إن الشاحنات المحجوزة تحتوي على مواد غذائية تكفي لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام والبطانيات والفرش والملابس، وهي مواد قادرة على توفير احتياجات نحو 1.3 مليون فلسطيني من الإيواء والمساعدات الشتوية.

وأضاف أن الاحتلال يسمح بإدخال كميات محدودة جداً من الخيام، رغم الحاجة الشديدة إليها، فيما تبقى غالبية المساعدات جاهزة ولا يُسمح بوصولها للمدنيين.

وأشار أبو حسنة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و”إسرائيل”، الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينص على إدخال 600 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، إلا أن “إسرائيل لا تلتزم بالاتفاق”، حيث تسمح بمرور 200 شاحنة على الأكثر في اليوم، وهو ما لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والمأوى والمواد الأساسية.

وأكدت الأونروا أن استمرار القيود الصهيونية يهدد الوضع الإنساني، خصوصاً في ظل الدمار الواسع ونزوح مئات الآلاف، محذّرة من تفاقم معاناة السكان مع انخفاض درجات الحرارة وقدوم فصل الشتاء.

المصدر: وكالة شهاب