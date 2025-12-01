بلدية السلطانية توزع مساعدات على النازحين من القرى الحدودية

في إطار جهودها لدعم أهالي القرى الحدودية، قامت بلدية السلطانية بالتعاون مع جمعية “عمل تنموي بلا حدود – نبع” بتوزيع 43 حصة من مواد التنظيف والمستلزمات الخاصة بالأطفال على الأسر النازحة المقيمة ضمن نطاق البلدة.

وأوضح رئيس البلدية أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة متواصلة لمساعدة الأسر المتضررة وتخفيف الأعباء اليومية عنها، وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بعض القرى الحدودية.

من جهتها، أكدت الجمعية على أهمية التعاون مع البلديات لتوفير الدعم المباشر للنازحين والأسر المحتاجة، مشيرة إلى أن مثل هذه المشاريع تعزز صمود المجتمع المحلي وتساهم في تحسين ظروف الحياة اليومية للمستفيدين.

وأشارت البلدية إلى استمرار جهودها بالتنسيق مع الجمعيات والجهات المانحة لتوسيع نطاق المساعدات لتشمل المزيد من الأسر في المرحلة القادمة، مع الحرص على وصول الدعم بشكل عادل ومنظم لكل محتاج.

المصدر: جمعية العمل البلدي