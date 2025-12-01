الخارجية الصينية تنتقد الموقف الياباني بشأن تايوان وتحذر من “إحياء النزعة العسكرية”

وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “لين جيان” انتقادات حادة إلى اليابان، مؤكداً أن الوثائق القانونية الدولية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تثبت سيادة الصين على تايوان، ومتهمًا طوكيو بمحاولة تزييف الحقائق التاريخية.

وفي مؤتمر صحفي عقد في بكين، شدد لين على أن إعلان القاهرة وغيره من الوثائق الدولية يشكل جزءاً من النظام الدولي بعد الحرب، وأن الالتزام بأحكامها واجب قانوني على اليابان.

وأضاف أن اليابان تتجاهل هذا الإطار القانوني والتاريخي، مستشهدة فقط بوثيقة واحدة تستبعد دول آسيا الأكثر تضرراً، وهو ما وصفه بأنه تدنيس للحقيقة التاريخية وتحدٍ لسلطة الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالسياسة الأمنية اليابانية، أشار لين إلى زيادة الميزانية الدفاعية ومحاولات تعديل مبادئ عدم امتلاك أسلحة نووية، مع وجود تيارات تسعى لإحياء النزعة العسكرية وتجميل العدوان التاريخي، قائلاً: “لم يتعلموا من دروس التاريخ ولن يتمكنوا من خداع العالم”.

وختم لين بتحذير صريح لليابان، داعياً إياها إلى الاعتبار من التاريخ، ومعالجة المطالب الصينية بجدية، وسحب التصريحات الخاطئة، وإظهار الالتزامات السياسية عبر إجراءات عملية.

المصدر: يونيوز