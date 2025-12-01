“بوليتيكو” تسلط الضوء على الموقف الأمريكي من استخدام الأصول الروسية المجمدة

أفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مسؤول أوروبي أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارضون استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي “ثيو فرانكين”، أن بلجيكا تتمسك برفض استخدام أصول البنك المركزي الروسي بدون ضمانات من الاتحاد الأوروبي، ولن تتراجع عن موقفها.

وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء البلجيكي “بارت دي ويفر” قد شدد على الحاجة إلى ضمانات “ملموسة وموثوقة” قبل تنفيذ خطة المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية كأساس لتقديم قرض لكييف.

كما ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي أن بعض أعضاء الإدارة الأمريكية “يرغبون في التعامل مع روسيا”، وأن مسألة استخدام الأصول الروسية لا تناسبهم.

وأرسل دي ويفر رسالة إلى المفوضية الأوروبية الجمعة الماضية، حذر فيها من أن التسرع في استخدام الأصول الروسية المجمدة قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق سلام محتمل، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من قمة الاتحاد الأوروبي المقررة لمناقشة تمويل إضافي لأوكرانيا.

وفي المقابل، أفادت تقارير الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل فكرة الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.

المصدر: بوليتيكو