الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    “بوليتيكو” تسلط الضوء على الموقف الأمريكي من استخدام الأصول الروسية المجمدة

      أفادت صحيفة بوليتيكو نقلاً عن مسؤول أوروبي أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارضون استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا.

      وأوضح وزير الدفاع والتجارة الخارجية البلجيكي “ثيو فرانكين”، أن بلجيكا تتمسك برفض استخدام أصول البنك المركزي الروسي بدون ضمانات من الاتحاد الأوروبي، ولن تتراجع عن موقفها.

      وفي وقت سابق كان رئيس الوزراء البلجيكي “بارت دي ويفر” قد شدد على الحاجة إلى ضمانات “ملموسة وموثوقة” قبل تنفيذ خطة المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية كأساس لتقديم قرض لكييف.

      كما ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي أن بعض أعضاء الإدارة الأمريكية “يرغبون في التعامل مع روسيا”، وأن مسألة استخدام الأصول الروسية لا تناسبهم.

      وأرسل دي ويفر رسالة إلى المفوضية الأوروبية الجمعة الماضية، حذر فيها من أن التسرع في استخدام الأصول الروسية المجمدة قد يقوض فرص التوصل إلى اتفاق سلام محتمل، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من قمة الاتحاد الأوروبي المقررة لمناقشة تمويل إضافي لأوكرانيا.

      وفي المقابل، أفادت تقارير الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل فكرة الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.

      المصدر: بوليتيكو

      مواضيع ذات صلة

      “وول ستريت جورنال”: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو اليوم

      “وول ستريت جورنال”: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى موسكو اليوم

      تقارير: الجيش الأمريكي قصف ناجين من ضربة على قارب في الكاريبي

      تقارير: الجيش الأمريكي قصف ناجين من ضربة على قارب في الكاريبي

      “وول ستريت جورنال”: أوروبا في مواجهة سباق الهيمنة العالمي

      “وول ستريت جورنال”: أوروبا في مواجهة سباق الهيمنة العالمي