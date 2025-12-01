الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة كلينوفويه في دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الاثنين بأن مجموعة قوات “الجنوب” “تقدمت في عمق الدفاعات الاوكرانية وحررت بلدة كلينوفويه الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وكشف تقرير الدفاع الروسية أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة بلغ نحو 1415 جنديا، حيث فقدت أوكرانيا:

أكثر من 210 جنود في منطقة مسؤولية مجموعة قوات “الشمال” الروسية في سومي وخاركوف

أكثر من 230 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات “الغرب” في خاركوف ودونيتسك

أكثر من 210 جنود في منطقة مسؤولية قوات “الجنوبية” في دونيتسك

نحو 480 جنديا في منطقة مسؤولية قوات “الوسط” في ودونيتسك دنيبروبيتروفسك

أكثر من 210 جنود في منطقة مسؤولية قوات “الشرق” في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه

نحو 75 جنديا في منطقة مسؤولية قوات “دنيبر” في زابوروجيه وخيرسون

وأصابت نيران القوات الروسية منشآت للبنية التحتية للطاقة والوقود يستخدمها الجيش الأوكراني، ومستودعات ذخيرة ووقود ومواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 صواريخ موجهة بعيد المدى “نيبتون” و97 طائرة مسيرة خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: روسيا اليوم