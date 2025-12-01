بقائي: إيران والسعودية تعززان التعاون الإقليمي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن إيران والسعودية تعملان على تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية السعودي إلى طهران تأتي في هذا السياق.

وقال بقائي إن زيارة نائب وزير الخارجية السعودي، الدكتور سعود الساطي، تأتي استكمالاً لمسار بدأت ملامحه قبل نحو عامين، مضيفاً أن العلاقات بين إيران والسعودية شهدت خلال هذه الفترة تطوراً تدريجياً وإيجابياً، مع استمرار الاتصالات والمشاورات على مختلف المستويات.

وأوضح المتحدث الإيراني أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا فلسطين ولبنان وسوريا، مؤكداً أن الهدف من هذا المسار هو تعزيز الثقة والتفاهم بين دول المنطقة والمساهمة في استقرار وأمن غرب آسيا.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد استقبل الأحد وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، بمقر الوزارة في طهران، حيث ناقش الجانبان تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، في إطار استمرار المشاورات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: وكالة مهر