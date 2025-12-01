الإثنين   
   01 12 2025   
   10 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:12
    عربي وإقليمي

    منظمات دولية تطالب بتسريع تنفيذ مذكرات توقيف القادة الإسرائيليين

      دعت سبع منظمات حقوقية دولية إلى التنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين على خلفية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

      وأعلنت المنظمات في بيان مشترك، صدر بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نوفمبر/تشرين الثاني)، دعمها الكامل لإجراءات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالشكوى المرفوعة ضد إسرائيل.

      وأشار البيان إلى أهمية تسريع تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، لتورطهم في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل استخدام التجويع كأداة حرب والقتل والاضطهاد وأعمال لا إنسانية أخرى.

      وشددت المنظمات على أن “السلام الدائم غير ممكن دون إنهاء هذا الوضع بالكامل ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين”.

      وجاء البيان في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار الهشّ غير قادر على إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص من نقص شديد في الغذاء والماء والرعاية الصحية والكهرباء والمأوى، فيما يعيش مئات الآلاف في العراء وبين أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

      وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان: “الكرامة لحقوق الإنسان” في جنيف، و”جمعية ضحايا التعذيب” في جنيف، و”مركز الشهاب لحقوق الإنسان” في لندن، و”الصوت الحر لحقوق الإنسان” في باريس، و”إفدي” الدولية في بلجيكا، ومعهد “عدالة” في إسطنبول، ومنظمة “تضامن” في جنيف.

      وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لتورطهما في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

      المصدر: وكالات

