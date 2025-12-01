مصدر أوكراني: واشنطن وكييف لم تتوصل بعد إلى النص النهائي لخطة السلام

أفادت وكالة “أر بي كا–أوكرانيا” أن المحادثات التي جرت الأحد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لم تؤدّ بعد إلى صياغة النص النهائي لمسودة اتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على الاجتماعات قوله: “المفاوضات لم تعد تركز على الإطار المتفق عليه سابقًا في جنيف، بل على القضايا العالقة المتبقية. لا يمكن القول إننا توصلنا إلى فهم كامل للنص النهائي، لكنها خطوة إلى الأمام”.

وأشار المصدر إلى أن قضية الأراضي كانت محور نقاش كبير، مع استمرار البحث عن حلول محتملة، واعتبرها “قضية معقدة للغاية”. كما حاول وفد كييف توضيح سبب تمسكه بخيار الانضمام إلى حلف الناتو، مشيرًا إلى أن التوجه نحو العضوية منصوص عليه في الدستور.

وأضاف المصدر أن الجانب الأمريكي شدد على ضرورة التوصل إلى حل وسط، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وهو موضوع لم يكن محل خلاف في الاجتماع الأخير.

وأكّد الوفد الأوكراني أهمية عقد لقاء شخصي بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي لوضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام.

وعُقدت المحادثات في جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الرئاسي الخاص ستيفن ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، إلى جانب وفد أوكراني يضم سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف، والنائب الأول لوزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا.

وعقب الاجتماع، وصف روبيو المحادثات بـ”المثمرة”، لكنه أكد ضرورة “مزيد من العمل”، مشيرًا إلى تفهم الولايات المتحدة لموقف روسيا بشأن التسوية.

من جانبه، صرّح دونالد ترامب بأن المباحثات تجري “بصورة جيدة”، معبّرًا عن ثقته بوجود فرصة “لعقد الصفقة”. وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن ويتكوف وكوشنر سافرا اليوم الاثنين إلى روسيا لمواصلة المحادثات مع موسكو.

المصدر: روسيا اليوم