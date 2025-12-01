تخت روانجي يلتقي المدير العام للشؤون السياسية الإيرانية في الخارجية الكورية الجنوبية

التقى نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، مساء الأحد، مع كوانغ بونغ تشانغ، المدير العام لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة خارجية كوريا الجنوبية، الذي يزور طهران للمشاركة في اجتماع المشاورات السياسية بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد تخت روانجي أهمية استمرار المشاورات السياسية بين طهران وسيول، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصًا في الجوانب الاقتصادية والتجارية.

وشهد الاجتماع بحثًا للعلاقات بين البلدين، وتبادلًا لوجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وكالة مهر