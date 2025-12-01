الرئيس الإيراني: تعزيز التقارب بين الدول الإسلامية ضرورة استراتيجية في مواجهة الضغوط الخارجية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الأحد، على أهمية تطوير العلاقات بين إيران وتركيا، مشددًا على أن البلدين “شقيقتان تجمعهما روابط تاريخية وثقافية راسخة”، وأن توسيع التعاون بينهما يمثل ركيزة لتعزيز التقارب بين الدول الإسلامية.

وأشار بزشكيان، إلى أن المنطقة تشهد أزمات ناتجة عن “مؤامرات خارجية تهدف إلى إثارة الخلافات وعرقلة تنمية الدول الإسلامية”، معتبرًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إرادة مشتركة ووحدة في الموقف. وقال: “إذا تحركت الدول الإسلامية على أساس الوحدة وتبادل الخبرات، فلن تتمكن أي قوة من خلق مشاكل لها”.

وأضاف الرئيس الإيراني أن العالم الإسلامي يمتلك قواسم حضارية وثقافية أعمق بكثير مما تمتلكه مناطق أخرى استطاعت تجاوز حروبها وتأسيس شراكات سياسية واقتصادية عابرة للحدود، مشددًا: “الحدود التي تعبرها التجارة والعلم والثقافة لن يعبرها الإرهاب والسلاح”.

وفي المقابل، نقل وزير الخارجية التركي تحيات الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بزشكيان، مؤكدًا توافق أنقرة مع رؤية طهران بشأن ضرورة تعزيز التعاون الإسلامي المشترك. واعتبر فيدان أن الخلافات الداخلية في العالم الإسلامي “أهدرت وقتًا ثمينًا”، مشددًا على أن المرحلة تفرض “تعاونًا منسقًا ومتوازناً” بين الدول الإسلامية، وفي مقدمتها إيران وتركيا.

كما أثنى الوزير التركي على الدور الإقليمي لإيران، قائلاً إن الجمهورية الإسلامية “تتحرك بسرعة وديناميكية كالسهم المنطلق من القوس” منذ انتصار الثورة.

المصدر: وكالة مهر