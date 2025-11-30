الأحد   
    تقارير مصورة

    “من شبعا إلى رأس الناقورة… خروقات متواصلة، والخيام تستذكر شهداءها بالتشجير”

      افتَتحت مدينةُ الخيام حديقةَ شهدائها بغرسِ شجرةِ صنوبرٍ باسمِ كلِّ شهيد

      تقرير: علي شعيب

