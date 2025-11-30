النائب ايهاب حمادة: التهويل بالعدوان الإسرائيلي يأتي من باب الضغط في الداخل ودبلوماسياً

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة “أن العنوان الذي يطرحه البعض اليوم، هو مفاوضات مع العدو الإسرائيلي والاستسلام له، وهذا الطرح ينسجم مع بعض اللبنانيين وبعض أهل السلطة، وبعض من في العالم الذي ينتمي إلى الولايات المتحدة”.

وخلال كلمته في احتفال الذكرى السنوية الأولى لارتقاء الشهيد حسن علي صقر في بلدة شحقونة – قضاء الهرمل أضاف حمادة: “أن أخذ الحكومة قرارات الخامس والسابع من آب، وجولات الموفدين الأميركيين، والضخ الإعلامي حول نزع سلاح المقاومة، لم تثمر بأي نتيجة لأصحاب هذا المشروع”.

وحول التهويل بالعدوان الإسرائيلي على لبنان اعتبر حمادة: “أن ذلك يأتي من باب الضغط في الداخل ودبلوماسياً، لتحقيق أهدافهم في المسار السياسي، ودفعنا إلى مفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي، فيضغطون علينا بالحراك العسكري وبالتهويل، وهذه من أدوات اللعبة دائماً”.

موضحاً أنه “عندما يكون هناك مسار سياسي تأتي معه أدوات ضاغطة مع الإسرائيلي أهمها سلوكه باتجاه لبنان على مستوى ما يستهدف من شخصيات وأفراد وبُنى ضمن مستوى معين”.

وتساءل حمادة: “ماذا يملك العدو أكثر مما أنجز وقت الحرب؟ وما الذي لم يستخدمه، ويمكنه أن يستخدمه في أي حرب جديد ثم ذهب إلى وقف إطلاق النار؟ وهو الذي جمع العالم قبل عام، وكان في ذروة نشوته في اغتيال الأمين العام، وبعد عملية البايجر الأمنية غير المسبوقة”.

المصدر: العلاقات الاعلامية