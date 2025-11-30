الأحد   
   30 11 2025   
   9 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 14:58
    عربي وإقليمي

    فيدان في طهران… مشاورات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

      التقى وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الأحد في العاصمة الايرانية طهران.

      ووصل وزير الخارجية التركي صباح اليوم إلى طهران، إذ أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن فيدان “سيلتقي وزير الخارجية وعدداً من كبار المسؤولين الإيرانيين لإجراء مشاورات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية”.

      بقائي أعلن ايضاً أنه خلال زيارة فيدان “ستتم مناقشة استمرار الإبادة والانتهاكات في غزة والضفة”، كما سيتم بحث “اعتداءات كيان الاحتلال الصهيوني ضد لبنان وسوريا ودول أخرى في المنطقة”.

      هذا وأكد بقائي أن “الكيان الصهيوني أكبر تهديد للسلام والأمن في المنطقة وإيران تسعى عبر الدبلوماسية إلى تحذير المجتمع الدولي إزاءه”.

      المصدر: موقع المنار+ارنا

