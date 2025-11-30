نتنياهو يطلب العفو من رئيس الكيان في ملفات الفساد

قدّم رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، طلباً رسمياً إلى رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، يلتمس فيه العفو من تهم الفساد الموجّهة إليه، والتي تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي القضايا التي يحاكم بسببها منذ سنوات.

وبحسب المعطيات المتوافرة، تولّى وكيل نتنياهو، المحامي عمِيت حدّاد، تقديم طلب العفو إلى الدائرة القضائية في ديوان رئيس الدولة، قبل أن يُنقل إلى الدائرة المختصة في وزارة القضاء لإعداد الموقف القانوني بشأنه.

وبعد استكمال تلك الآراء، تُحال جميعها إلى المستشارة القانونية في ديوان الرئيس لإعداد رأي قانوني إضافي يرفع إلى هرتسوغ لاتخاذ القرار النهائي.

مصادر في ديوان رئيس الدولة وصفت الطلب بأنه “غير مألوف وينطوي على تبعات كبيرة”، مؤكدة أن هرتسوغ سيبحث الملف “بمسؤولية وبشكل معمّق” فور تبلغه الآراء القانونية كافة، وفق بيان رسمي صادر عن الديوان.

وتضمّن طلب نتنياهو وثيقتين نشرتا استثنائياً، نظراً إلى “أهمية الطلب غير العادية”، وفق الديوان. الوثيقة الأولى رسالة موقّعة من محاميه، والثانية رسالة شخصية من نتنياهو نفسه.

وقال نتنياهو في رسالته إنه “يتحمّل مسؤولية عامة وأخلاقية واسعة انطلاقاً من إدراك تبعات الأحداث”، مضيفاً أنه، ورغم رغبته الشخصية في متابعة المحاكمة “لإثبات براءته حتى النهاية”، يرى أنّ “المصلحة العامة تستدعي مساراً آخر”.

ودعا نتنياهو إلى “لأم الانقسامات وتحقيق الوحدة داخل الشعب”، معتبراً أنّ إنهاء محاكمته سيُسهم في تهدئة التوترات المتصاعدة “بين فئات المجتمع وبين مؤسسات الدولة”. ورأى أن القضية تحوّلت إلى “مناكفات شديدة”، وأن إنهاءها بات ضرورياً “لخفض لهجة السجال الدائر حولها”.

وأشار إلى أنّ الكيان الإسرائيلي يواجه حالياً “فرصاً سياسية وتحديات أمنية كبيرة”، وأن المصلحة العامة “من الدرجة الأولى” تقتضي أن يتفرّغ رئيس الحكومة لهذه الملفات. كما ادّعى أنّ منحه العفو سيتيح له متابعة ملفات أخرى معطّلة بسبب محاكمته، بينها “الجهاز القضائي ووسائل الإعلام”.

وأضاف نتنياهو أنه يتوقع “تطورات غير عادية” في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، مستشهداً بصلاحيات العفو الممنوحة لرؤساء دول أخرى، ومشيراً إلى عفو الرئيس الأميركي جيرالد فورد عن ريتشارد نيكسون قبل إدانته.

وختم بالإشارة إلى ما وصفه بـ”الإسهام الكبير” الذي قدّمه لـ”دولة إسرائيل ومواطنيها”، معوّلاً على قناعة الرئيس بأن العفو عنه “يحمي مصالح عامة واسعة”.

المصدر: عرب 48