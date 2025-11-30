طقس غائم جزئياً غداً مع انخفاض في الحرارة وأمطار متفرقة

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً، مع انخفاض إضافي وملحوظ في درجات الحرارة، ولا سيّما في المناطق الجبلية والداخلية. وتتساقط أمطار متفرقة تنحسر تدريجاً خلال النهار، ترافقها رياح ناشطة، في حين يستمر تشكّل الضباب على المرتفعات مع سوء في الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، ما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. ويستمر تأثير هذا المنخفض حتى ظهر الإثنين، حيث يبدأ بالانحسار تدريجياً.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بيروت بين 17 و25 درجة، طرابلس بين 14 و23 درجة، وزحلة بين 8 و20 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحوالى 4 درجات لتصبح دون معدلاتها الموسمية. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً خلال النهار، وتترافق مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها أحياناً إلى 60 كلم/س، خصوصاً في شمال البلاد، مع ارتفاع في موج البحر واحتمال تساقط حبات من البَرَد. ويُحذّر من احتمال تشكّل السيول على الطرقات.

كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق، لتتدنى ليلاً إلى نحو 2100 متر، وسط ضباب كثيف على المرتفعات يؤدي إلى سوء في الرؤية.

الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي وملحوظ في درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تتساقط أمطار متفرقة تنحسر تدريجاً خلال النهار، ترافقها رياح ناشطة، ويستمر الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً من دون تعديل في درجات الحرارة، مع انخفاض في نسبة الرطوبة، واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

درجات الحرارة

على الساحل: بين 14 و21 درجة

فوق الجبال: بين 11 و13 درجة

في الداخل: بين 9 و14 درجة

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، تتراوح سرعتها بين 15 و50 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على الجبال بسبب الضباب الكثيف وغزارة الأمطار.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و90%.

حال البحر: مائج، وحرارة سطح الماء 23 درجة مئوية.

الضغط الجوي: 1017 hPa أي ما يعادل 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية