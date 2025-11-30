النائب هاشم: استهداف آليات إزالة الركام استكمال لنهج العدو الهمجي في الجنوب

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم أن “استهداف العدو الإسرائيلي للآليات التي تعمل لإزالة آثار العدوان وما تركه من هدم للمنازل ومنع إعادة الإعمار هو استكمال لممارساته الهمجية على مساحة الجنوب، ورسالة واضحة لنياته الخبيثة تجاه الجنوب، ولا سيما القرى والبلدات الحدودية من شبعا والعرقوب وصولا إلى الناقورة”.​

وأضاف: “أمام ما يتعرض له لبنان وجنوبه خاصة، لا بد للحكومة من التحرك سريعا ورفع الصوت أمام كل المحافل والمنظمات الدولية لتسجيل موقف، وتأكيد الانحياز الفاضح للعدو الصهيوني وممارساته وتفلّته وعدم التزامه بالقرارات والمواثيق والأعراف الدولية، مما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم لكبح جماح هذه الهمجية”.​

وقال: “على اللبنانيين مواجهة التحديات والضغوط بوحدة موقف وطني والابتعاد عن المصالح الضيقة والرهانات الخاطئة، لأن الخارج يعمل على خدمة العدو الإسرائيلي مهما كانت الرسائل والمواقف مبطّنة، وهذا ما فضحته المرحلة الأخيرة وما حملته المبادرات والتوجهات والتمنيات، حيث تبيّن أن إنقاذ الوطن وحمايته وتحصينه مسؤولية أبنائه قبل غيرهم”.​

المصدر: الوكالة الوطنية