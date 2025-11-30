غوتيريش يطالب بالسماح بدخول مساعدات كافية لإنقاذ الأرواح في غزة

جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن إدخال هذه المساعدات بات مسألة حياة أو موت لمئات آلاف المدنيين المحاصرين.

وفي رسالة وجّهها لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أوضح غوتيريش أن هذه المناسبة تأتي هذا العام “بعد عامين من المعاناة المروّعة في قطاع غزة”، في ظل الدمار الهائل الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية، وما رافقها من مجازر وتهجير وجوع ومرض وصدمات نفسية، خصوصاً بين الأطفال.

وأشار الأمين العام إلى أن الناجين في غزة يودّعون عشرات الآلاف من الشهداء – ثلثهم تقريباً من الأطفال – فيما يكابد آلاف الجرحى نقص الدواء والرعاية الصحية، وسط انتشار واسع للدمار في المدارس والمنازل والمستشفيات.

وأكد غوتيريش أن اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر ينصّ على إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يومياً، إلا أن الاحتلال لا يسمح إلا بنحو 200 شاحنة، في خرق واضح للاتفاق، ما يفاقم الأزمة الإنسانية.

وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب بمواصلة دعمه لوكالة الأونروا التي تشكّل “شريان الحياة الذي لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين”، محذّراً من أن هذه المأساة وضعت مبادئ القانون الدولي الإنساني أمام اختبار قاسٍ.

وأكد غوتيريش أن قتل هذا العدد الكبير من المدنيين، وتهجير السكان مراراً، ومنع دخول المساعدات، أمور لا يمكن قبولها بأي شكل.

المصدر: الأناضول